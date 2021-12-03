Возможная эскалация вокруг Донбасса наиболее вероятна в январе — министр обороны Украины

Возможная эскалация вокруг Донбасса наиболее вероятна в январе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной Раде. По его словам, сейчас вокруг Украины и в Крыму сконцентрированы более 94-х тысяч российских военнослужащих. При этом он отметил, что эскалация является вероятным, но не обязательным сценарием.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не ведет подготовки к какой-либо наступательной операции в Донбассе, но будет готова к ответным мерам в случае перехода Украины «красных линий» в этой ситуации.