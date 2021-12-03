Всемирная организация здравоохранения пока не располагает данными о смертях из-за нового штамма Омикрон

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. По его словам, предварительные исследования говорят пока только о том, что омикрон может оказаться более заразным, чем все предыдущие варианты Covid-19. Он предложил подождать несколько недель, когда должны появиться более точные данные.