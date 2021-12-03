Всемирная организация здравоохранения пока не располагает данными о смертях из-за нового штамма Омикрон

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. По его словам, предварительные исследования говорят пока только о том, что омикрон может оказаться более заразным, чем все предыдущие варианты Covid-19. Он предложил подождать несколько недель, когда должны появиться более точные данные.
2021-12-03T14:32:50+03:00
2021-12-03T14:40:08+03:00
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14:32, 03 декабря 2021
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