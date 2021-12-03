Генеральный директор VK Борис Добродеев уходит в отставку

В заявлении компании говорится, что он останется на своем посту, пока на эту должность не назначат нового человека. Напомню, накануне контроль над холдингом VK перешел от компании USM Алишера Усманова компании «СОГАЗ», которую связывают с бизнесменом Юрием Ковальчуком.

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что новым гендиректором VK станет сын заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. До последнего времени он был вице-президентом «Ростелекома».