В Берлине состоялись торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера Германии

Меркель сама выбрала музыкальное сопровождение для прощальной церемонии. Одной из песен стала композиция 1974-го года панк-рокерши Нины Хаген. Она называется «Ты забыл цветную пленку».

Официально Меркель покинет должность канцлера 8-го декабря.