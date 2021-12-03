Меркель сама выбрала музыкальное сопровождение для прощальной церемонии. Одной из песен стала композиция 1974-го года панк-рокерши Нины Хаген. Она называется «Ты забыл цветную пленку».
Официально Меркель покинет должность канцлера 8-го декабря.
В Берлине состоялись торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера Германии
Меркель сама выбрала музыкальное сопровождение для прощальной церемонии. Одной из песен стала композиция 1974-го года панк-рокерши Нины Хаген. Она называется «Ты забыл цветную пленку».