В Москве задержан водитель, опубликовавший в интернете видео своих нарушений на дороге

Внимание полиции привлек ролик в социальных сетях, на котором неизвестный двигался в Лефортовском тоннеле с большой скоростью, постоянно перестраиваясь между рядами машин. Его личность смогли установить. Как сообщает агентство ТАСС, задержанным оказался профессиональный боец смешанных единоборств 26-летний Чоршанбе Чоршанбиев. Его доставили в отдел. Обвиняемый в нарушении правил дорожного движения предъявил инспекторам водительское удостоверение Таджикистана, не имеющее силы в России. У спортсмена также не было полиса ОСАГО. В ходе допроса мужчина сказал, что видео выкладывать в интернет не собирался. Это якобы сделали его братья. Свое поведение он объяснил тем, что иногда «сам себя провоцирует» нарушать правила, хотя и уверен, что законы нужно соблюдать.

В отношении спортсмена возбуждено административное производство. Его машину забрали на штрафстоянку.