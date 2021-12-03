Министр здравоохранения рассказал, что список противопоказаний к вакцинации от коронавируса будет несколько расширен

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что список противопоказаний к вакцинации от коронавируса будет несколько расширен.

В первую очередь в список добавят тех, кто временно не может сделать прививку. Мурашко подчеркивает, что несмотря на это противопоказаний все равно немного. Медицинский отвод предусмотрен для россиян, которые болеют острыми инфекционными заболеваниями – это ограничение относится в большинстве случаев как раз к временным. Такого рода противопоказаниями Минздрав называет и иммуносупрессивную терапию. Пациенты, которые её принимают, должны будут привиться от коронавируса, как только завершат прием препаратов по своему основному заболеванию. Министр добавил, что людям с диагнозом ВИЧ нужно вакцинироваться чаще остальных. Россияне будут получать справку о невозможности сделать прививку от ковида только на основании инструкций к той или иной вакцине. Речь идет об аллергических реакциях на компоненты препарата. При этом министр здравоохранения настаивает, что процент людей, которым будет отказано в прививке на этом основании, крайне мал. По словам Мурашко, проект документа уже готов, сейчас он обсуждается с экспертами.

Накануне в Москве ввели новые правила получения медотвода от вакцинации. Получить справку можно через портал Госуслуг. Как ожидается, такая система с февраля заработает по всей России.