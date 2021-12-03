В Антикоррупционном управлении администрации президента назвали неструктурированными публикации об офшорах

В Антикоррупционном управлении администрации президента назвали неструктурированными и отрывочными публикации об офшорах из так называемого «архива Пандоры», в которых фигурируют и россияне – в частности, депутаты и сенаторы. Никаких проверок не будет, пишет «Новая газета»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после публикации о россиянах-владельцах офшорный компаний также говорил о том, что в Кремле не видят повода для проверок ,напоминает «Новая газета».