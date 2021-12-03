Бывший генсек НАТО предлагает контролировать то, что Россия делает в космосе, пишет британская Файнэншл таймс

С обзором публикации — Ринат Валиулин.

Андерс Фог Расмуссен в своей статье, публикуемой на русском в переводе сайта Иносми, говорит о последних испытаниях противоспутникового оружия, которые, по его мнению, стали тревожным сигналом для всего человечества, рискуя превратить околоземное пространство в свалку. Когда в прошлом месяце Москва прицельно уничтожила свой (старый) спутник, после взрыва образовалось опасное поле из минимум полутора тысяч неуправляемых обломков. Скорость их полета — около 7 км в секунду, и они способны нанести ущерб космической инфраструктуре, в тому числе, например, российской МКС, экипажу которой пришлось принять срочные меры предосторожности, пишет бывший глава Североатлантического альянса. — По подсчетам французских экспертов, подчеркивает он, только один этот взрыв приблизил человечество к невозможности практического использования ближнего космоса на пять процентов. Такая перспектива, предупреждает автор статьи, полностью перечеркнет все экономические, экологические и научные выгоды космоса.

Расмуссен обращает внимание на то, что заключенный полвека назад международный Договор по космосу запрещает размещение там оружия, но отнюдь не мешает России и другим противникам НАТО проводить враждебные операции против других спутников.