Националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу «Тесак» посмертно предъявили обвинение в трех убийствах, — адвокат

Националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу «Тесак» посмертно предъявили обвинение в трех убийствах, сообщил адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы отца Марцинкевича. По данным защитника, основанием для обвинения стали явки с повинной, которые «Тесак» написал в красноярской колонии незадолго до смерти.

По словам Михальчика, Марцинкевич-старший уверен в невиновности сына и рассчитывает с помощью судебного процесса привлечь внимание к обстоятельствам смерти «Тесака».



Максим Марцинкевич был обнаружен мёртвым в камере СИЗО Челябинска в сентябре прошлого года. Версия следствия отличается от той, что говорили родственники и представители защиты одного из лидеров националистов.

Максим Марцинкевич был осуждён трижды. Реальный срок ему давали за публикацию экстремистских видео в интернете, разжигание межнациональной розни и хулиганство. Весной 2019-го вступил в силу очередной приговор против одного из лидеров националистов. Марцинкевича, известного как Тесак, отправили в колонию за избиение уроженцев азиатских республик, которых он со своими соратниками-праворадикалами считал наркоторговцами. Тесака признали виновным в экстремизме, разбое и хулиганстве, он получил 10 лет. При этом с учётом ранее вынесенного приговора и проведённого за решёткой времени Марцинкевич мог выйти на свободу условно-досрочно уже в нынешнем году. Однако в конце лета прошлого осуждённого внезапно отправили этапом в Москву из Красноярска. Тесак сначала оказался в Новосибирске, где пожаловался адвокатам на угрозы, когда он сидел в СИЗО Красноярска. По его словам Тесака, сотрудники изолятора говорили ему, что его сдали свои же и теперь ему грозит пожизненное заключение. Вскоре Марцинкевича этапировали в СИЗО Челябинска, где 16 сентября прошлого года его нашли мёртвым. По официальной версии, один из лидеров националистов совершил самоубийство, сознавшись перед этим в причастности к двум убийствам. Родственники Тесака и его адвокаты в это не верят. По их словам, его пытали и принуждали дать признательные показания. Марцинкевич оставил несколько предсмертных записок с противоречивым содержанием. В одной он отрицал, что причастен к убийствам, в которых сознался следствию. Газета Коммерсант сообщала, что перед смертью Марцинкевич оформил девять явок с повинной и дал показания против соратников.



Шесть соратников Тесака были арестованы в конце прошлого года. Их обвиняют в убийствах приезжих из Центральной Азии. Важный аспект дела Максима Марцинкевича состоит в том, что родственники не согласились с прекращением уголовного дела – это дает возможность реабилитации ,сказал в эфире Эха юрист Калой Ахльгов Ахильгов отметил, что в деле могут быть и политические мотивы.