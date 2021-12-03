Адвокат: Посмертные обвинения Марценкевичу в убийствах связаны с отказом родственников от прекращения уголовного дела

Предъявление посмертных обвинений Максиму Марценкевичу в убийствах связаны с отказом родственников от прекращения уголовного дела. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«Основанием для обвинения стала его явка с повинной. Но адвокат говорит, что эти явки были написаны под пытками, что он оговорил себя. Поэтому родственники не согласились с прекращением дела, а это согласие обязательно нужно. Если они не согласны с прекращением уголовного дела в связи со смертью, то следователь должен продолжать действовать как будто бы он живой, предъявлять ему обвинения. Прекращение дела по нереабилитирующим основаниям означает, что он был виновен, но, поскольку он умер, мы не продолжаем обвинения. Если родственник не согласны с такой позицией, что он умер но был виновен, то они заявляют, что не надо прекращать: «Давайте дальше дорасследовать, мы хотим, чтобы его признали невиновным», — сказал он.

Следственный комитет посмертно предъявил обвинения в трех убийствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, известному как «Тесак». М.Марцинкевича нашли мертвым в сентябре 2020 года в челябинском СИЗО. На его теле, по утверждению родственников, были обнаружили следы пыток. В Следственном комитете сообщили, что перед смертью М.Марцинкевич, осужденный за серию преступлений, признался в причастности к двум убийствам. Согласно версии следствия, Максим Марцинкевич покончил с собой.