Туристов, прибывших из ЮАР, стали отправлять на карантин в обсерватор

В частности, агентство РИА Новости пишет о 25-ти россиянах, которых доставили через Эфиопию. В свою очередь, юрист Кирилл Коротеев сообщил нашей радиостанции, что в обсерватор поместили и группу граждан, летевших прямым рейсом из Кейптауна. По его словам, отправка в карантин незаконна из-за того, что главный санитарный врач Московской области в своем распоряжении не сослался ни на какие специальные постановления по новому штамму Омикрон.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что российские туристы, прибывающие из ЮАР и других стран, где выявлен новый штамм, будут направлять на двухнедельную обсервацию.