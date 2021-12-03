Помещение в карантин на 14 суток прилетевших из ЮАР россиян незаконно – правозащитник

Помещение в карантин на 14 суток прилетевших из ЮАР россиян незаконно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

«Это группа граждан России, которая летела прямым рейсом из Кейптуана, и их поместили на 14-дневный карантин в обсервацию. Проблема в том, что в постановлении главный санитарный врач Московской области не ссылается ни на какие специальные постановления по новому штамму «омикрон», значит, для вакцинированных обсервация не может быть предписана по всем тем нормам, на которые главный санитарный врач ссылается. Тем не менее, там находятся как вакцинированные, так и невакцинированные. При этом, насколько я понимаю, у всех на данный момент ПЦР-тесты отрицательные. Мы считаем, что это как минимум незаконное постановление», — сказал он.

К.Коротеев отметил, что действия правозащитников затруднены из-за того, что нет возможности получить доверенность от людей, находящихся в обсервации.

Пассажиров рейса из ЮАР поместили в обсерватор на 14 суток по решению главного санитарного врача Московской области. Накануне Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих в Россию из ЮАР и соседних стран. Мера связана с выявлением в регионе нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речь идет лишь о нескольких сотнях граждан, поскольку организованных туристов из-за закрытого авиасообщения нет. Как сообщается, на территории России новой разновидности коронавируса пока не выявлено.