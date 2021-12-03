В Ростове-на-Дону силовики обыскивают квартиру местного журналиста Игоря Хорошилова

В ордере на обыск, который журналист опубликовал в своем Facebook, говорится, что его подозревают в укрывании своего коллеги Сергея Резника, объявленного в федеральный розыск по делу об оправдании нацизма. Связи с Хорошиловым сейчас нет, отмечает издание «ОВД-Инфо*», которое российские власти считают иностранным агентом.

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