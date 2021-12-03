Всемирная организация здравоохранения не получила все данные о российской вакцине «Спутник-V»

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила официальный представитель организации Милита Вуйнович. По ее словам, должно быть доступно полное досье, например, все данные о качестве, производстве и так далее. Организация, отметила Вуйнович, допускает, чтобы документы предоставлялись поэтапно. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину не признают в ВОЗ из-за бюрократии.