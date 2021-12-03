В центре Москвы произошла стрельба, сообщает ТАСС.

На 2-й Брестской улице водитель «Кадиллака Эскалейд» расстрелял человека и скрылся. Факт конфликта со стрельбой агентству подтвердили в главном управлении МВД по Москве.

Стрелок задержан, как пишет Telegram-канал Mash, это ранее судимый 43-летний Дмитрий Махалов.

Ранение получил 34-летний Алманбет Абдарахманов. Он доставлен в Боткинскую больницу.

Очевидец сообщил Telegram-каналу Readovka, что стреляли в таксиста после того, как он остановился в неположенном месте и заблокировал проезд другим машинам.