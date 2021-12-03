В центре Москвы водитель внедорожника открыл стрельбу по машине такси во время дорожного конфликта

Это произошло на 2-ой Брестской улице. По предварительным данным, стреляли из травматического или пневматического пистолета. Один человек обратился за помощью к медикам. Нарушитель объявлен в розыск, сообщает агентство «Интерфакс».
2021-12-03T13:05:21+03:00
2021-12-03T13:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 03 декабря 2021
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