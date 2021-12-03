В Кремле подтверждают, что идет обмен информации по кадровым перестановкам в партии «Единая Россия»

Президент остается лидером партии, он в курсе происходящего, сказал журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отказался отвечать на вопрос, насколько Путин доволен работой Дмитрия Медведева как руководителя «Единой России». Накануне съезда давать оценки некорректно, подчеркнул Песков. Завтра ожидается видеообращение Путина к участникам съезда.
2021-12-03T13:04:46+03:00
2021-12-03T13:04:46+03:00
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13:04, 03 декабря 2021
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