В Кремле подтверждают, что идет обмен информации по кадровым перестановкам в партии «Единая Россия»

Президент остается лидером партии, он в курсе происходящего, сказал журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отказался отвечать на вопрос, насколько Путин доволен работой Дмитрия Медведева как руководителя «Единой России». Накануне съезда давать оценки некорректно, подчеркнул Песков. Завтра ожидается видеообращение Путина к участникам съезда.