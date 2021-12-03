25 пассажиров вывозного рейса из ЮАР поместили в обсерватор на 14 суток

Это выполнено по решению главного санитарного врача Московской области. Им запрещено покидать территорию «Аэротеля Домодедово» под угрозой административной ответственности и штрафа от 15-ти до 40-ка тысяч рублей.

Незаконными называет эти действия юрист Кирилл Коротеев, который консультирует пассажиров.

Коротеев добавил, что получить доверенность от людей в обсервации практически невозможно, и это осложняет ситуацию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о введении двухнедельного карантина для прибывающих из ЮАР и соседних стран. Это связано с новым штаммом коронавируса. Российские власти утверждают, что в России эта разновидность коронавируса пока не выявлена.