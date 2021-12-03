Министр обороны Украины Резников на выступлении в Верховной Раде доложил о концентрации российских военных на границе

Он также спрогнозировал возможную эскалацию конфликта в январе.

Алексей Резников говорит, что более 94 тысяч военных уже находятся на границе с Украиной. По его словам, президент России Владимир Путин может задействовать их для развязывания конфликта на территории непризнанных Донецкой и Луганской республик. Министр обороны уверен, что наступление планируется уже через месяц. При этом он подчёркивает, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. Главной задачей вооруженных сил Украины Резников называет предотвращение любых столкновений. Ранее агентство Bloomberg поделилось деталями доклада американской разведки, в котором описывался план наступления России на Украину. По информации журналистов, Москва стягивает войска в приграничную зону и хочет напасть на соседей с трех направлений: с территории Крыма, Белоруссии и через материковую часть границы. Агентство пишет, что для этого тысячи резервистов в российской армии были призваны из запаса. Подобными данными располагает и президент Украины Владимир Зеленский. Он говорит о ста тысячах военных, дислоцирующихся рядом с Украиной.

В Кремле называют высказывания Киева «алармистскими» и провокационными. По словам Путина, российские войска могут передвигаться по территории своей страны, как захотят.