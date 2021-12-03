В Кремле не стали анонсировать наличие у Путина предложений по возможной реформе «Единой России» – Песков

В Кремле не стали анонсировать наличие у президента Владимира Путина предложений по возможной реформе «Единой России». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я бы не анонсировал, естественно [наличие или отсутствие подобных предложений]. Как мы уже говорили, президент дистанционно обратиться к участникам съезда. У него будет возможность обратиться к участникам съезда, а дальше все все-таки будет зависеть от работы этого съезда, будем с вами смотреть», — сказал он.

Д.Песков также отказался озвучивать позицию президента по поводу Дмитрия Медведева, возглавляющего «Единую Россию».

«Накануне съезда, естественно, мы не можем давать никаких оценок никому. Это было бы некорректно», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента назвал Владимира Путина «неформальным лидером партии».