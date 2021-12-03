Министерство обороны Украины утверждает, что Россия сосредоточила на границе более 94-х тысяч военнослужащих

Эскалация возможна в конце января, заявил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что разведка анализирует все сценарии, в том числе наихудшие. «Эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и задача Украины – ее предотвратить». Резников добавил, что Украина вместе со своими международными партнерами должна сделать так, чтобы цена возможного обострения была, цитирую по «Интерфаксу», «неприемлемой для агрессора».

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, и обвинили украинских военных в попытках силового решения проблемы Донбасса.