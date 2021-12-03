По оценке Министерства здравоохранения, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается

Пациентов с диагнозом коронавирус сейчас около девятисот тысяч, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. В то же время он подчеркнул, что медики продолжают работать в формате мобилизации.
2021-12-03T12:06:37+03:00
2021-12-03T12:15:03+03:00
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12:06, 03 декабря 2021
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