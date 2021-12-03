Цена на мандарины резко выросли перед новогодними праздниками

За год они подорожали на 25%. В несетевой рознице самые дорогие мандарины из Перу, а самые дешевые – из Грузии, сообщает РИА Новости. Основные поставщики мандаринов на российский рынок – Турция, Марокко, Абхазия и ЮАР.
2021-12-03T12:05:04+03:00
2021-12-03T12:13:38+03:00
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12:05, 03 декабря 2021
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