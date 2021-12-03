Новогодние представления в детских садах и школах Москвы пройдут без родителей

Столичные власти объяснили это ситуацией с коронавирусом. По той же причине празднование Нового года в центре города как пишет пресса будет ограничено.

Ситуация годичной давности повторяется. Родителей снова не пустят на новогодние утренники, спектакли или театрализованные постановки с участием своих детей. Мамы и папы смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия или им предоставят видеозапись. Одна из главных задач школ и детских садов обеспечить безопасность детей в условиях распространения коронавируса. Этим объяснили «Интерфаксу» в столичном департаменте образования решение не пускать родителей. Тем временем газета Ведомости выяснила, что масштабного празднования Нового года в центре столицы, скорее всего, не будет. Для гуляния откроют только Тверскую улицу. А вот в других районах Москвы появится около 20-ти новогодних площадок, рассказал изданию собеседник, близкий к мэрии, и подтвердил неназванный федеральный чиновник. По их словам, предполагается, что москвичи будут отмечать праздник в своих районах и реже приезжать в центр города. Источники Ведомостей также рассказали, что цифровые коды в столичных ресторанах на Новый год власти вводить не планируют.

Заболеваемость коронавирусом в Москве уже две недели держится на уровне ниже четырёх тысяч человек в сутки. Столичный мэр Сергей Собянин на прошлой неделе объявил, что в городе планируется возобновить проведение новогодних ярмарок и уличных фестивалей.