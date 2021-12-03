Еще 12 тел погибших при аварии в кузбасской шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Под землей остаются 17 погибших.

Среди пока ненайденных жертв ЧП есть тела одного спасателя и 16 горняков. Их поиски продолжаются. Они были возобновлены после двухдневного перерыва. Работы были приостановлены из-за высокой концентрации метала в помещениях. Это же, по предварительной версии, стало причиной аварии, в результате которой погиб 51 человек. При этом накануне случившегося сотрудники Ростехнадзора проводили проверку, однако никаких нарушений в шахте не обнаружили. Возбуждены уголовные дела о несоблюдении требований безопасности и халатности. Их объединили в одно производство. Фигурантами стали руководители предприятия и инспекторы Ростехнадзора. «Листвяжная» принадлежит компании «СДС-Уголь». Президент Владимир Путин обратился к ее владельцу Михаилу Федяеву с требованием объяснить, как могла произойти такая трагедия. Глава государства, узнав об опасных условиях, в которых приходилось работать шахтерам, по данным ряда СМИ, ударил кулаком по столу и предложил изменить структуру оплаты их труда.

Спустя девять дней после аварии в «Листвяжной» в Кемеровской области проходят траурные мероприятия.