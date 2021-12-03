Бывший руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак скончался в возрасте 88-ми лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на родственников. Диак умер у себя дома в Сенегале. В сентябре прошлого года Парижский суд приговорил бывшего спортивного функционера к четырем годам лишения свободы, в том числе двум годам условно, по делу о коррупции. В частности, Диака признали виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Спустя несколько месяцев суд снял запрет на выезд Диака с территории Франции из-за проблем со здоровьем.
2021-12-03T11:34:41+03:00
2021-12-03T11:34:41+03:00
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11:34, 03 декабря 2021
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