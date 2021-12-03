Бывший руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак скончался в возрасте 88-ми лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на родственников. Диак умер у себя дома в Сенегале. В сентябре прошлого года Парижский суд приговорил бывшего спортивного функционера к четырем годам лишения свободы, в том числе двум годам условно, по делу о коррупции. В частности, Диака признали виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Спустя несколько месяцев суд снял запрет на выезд Диака с территории Франции из-за проблем со здоровьем.