Орбита международной космической станции изменена во избежание столкновения с фрагментом американской ракеты Pegasus, сообщил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее стало известно, что космический мусор пройдет на расстоянии пяти километров от МКС. В госкорпорации уточнили, что коррекция орбиты не повлияет на планы по запуску пилотируемого корабля «Союз» 8-го декабря.