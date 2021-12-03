Орбита международной космической станции изменена во избежание столкновения с фрагментом американской ракеты Pegasus, сообщил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее стало известно, что космический мусор пройдет на расстоянии пяти километров от МКС. В госкорпорации уточнили, что коррекция орбиты не повлияет на планы по запуску пилотируемого корабля «Союз» 8-го декабря.
2021-12-03T11:32:33+03:00
2021-12-03T11:32:33+03:00
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11:32, 03 декабря 2021
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