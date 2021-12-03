Рэпер Элджей не явился на заседание суда по делу о пропаганде наркотиков в Интернете

На Элджея пожаловалась руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее по аналогичным административным делам на 100 тысяч рублей были оштрафованы рэпер Моргенштерн и журналист Юрий Дудь, напоминает ТАСС.
2021-12-03T11:31:22+03:00
2021-12-03T11:31:27+03:00
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11:31, 03 декабря 2021
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