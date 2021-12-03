Рэпер Элджей не явился на заседание суда по делу о пропаганде наркотиков в Интернете

На Элджея пожаловалась руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее по аналогичным административным делам на 100 тысяч рублей были оштрафованы рэпер Моргенштерн и журналист Юрий Дудь, напоминает ТАСС.