В Вильнюсе проходит Форум свободной России, который называют самым представительным мероприятием крупнейшей платформы российской оппозиции. Один из основателей Форума политик Гарри Каспаров сказал в эфире Эха, что у людей есть потребность обсудить насущные проблемы и будущее России, даже если они вынужденно живут в эмиграции.

Впервые за два года мероприятие проходит в очном формате.