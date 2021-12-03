Антикоррупционное управление администрации президента РФ не будет проверять данные о чиновниках РФ из «Архива Пандоры»

Антикоррупционное управление администрации президента России не будет проверять данные о российских чиновниках из так называемого «Архива Пандоры». Об этом пишет «Новая газета».

«Новая газета» направила запрос в управление по вопросам противодействия коррупции. Однако там публикацию документов об офшорах назвали «неструктурированной», а данные в ней «отрывочными». Чиновники говорят, что все сведения представлены анонимными источниками, поэтому в соответствии с действующим законом их нельзя использовать как основание для проверки. Запрос журналистов «Новой» касался нескольких депутатов Госдумы. В их числе единоросы Виктор Аникеев, Владислав Резник, Андрей Скоч и справедливорос Алексей Чепа. Также издание заинтересовали публикации о нескольких сенаторах и представителях Счетной палаты. Все они и их родственники упоминались в документах как владельцы крупных офшорных счетов. Эту информацию в начале октября опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей. В российской части архива фигурируют также гендиректор Первого канала Константин Эрнст, директор «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

ОТВОДКА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикаций об офшорах российских чиновниках сказал, что не видит поводов для проверок.