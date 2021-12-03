Промедление с регистрацией вакцины «Спутник V» ВОЗ в Российском фонде прямых инвестиций связывают с бюрократией

Промедление с регистрацией вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения в Российском фонде прямых инвестиций связывают с бюрократией.

Видимых причин для проблем с признанием ВОЗ отечественной вакцины от коронавируса на данный момент нет, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью аргентинскому изданию Le Nacion. Он отметил, что Минздрав поддерживает тесные связи со Всемирной организацией здравоохранения. По словам Дмитриева, незначительные препятствия в вопросе регистрации «Спутника V» всё же есть, но они носят исключительно бюрократический характер. Глава фонда подчеркнул, что российский препарат от коронавируса получил одобрение в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По этому показателю «Спутник V» занимает второе место в мире. Вакцина широко используется, в основном, в странах Южной Америки и Азии. Однако в Евросоюзе регистрировать её не торопятся.

Заявка на ускоренную регистрацию препарата была подана в ВОЗ в октябре прошлого года. По итогам проверки Всемирная организация здравоохранения выявила нарушения на одном из четырёх предприятий по производству «Спутника V». Вскоре в Кремле сообщили, что завод все недочёты исправил.

Отводка

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что процедура переквалификации препарата находится в завершающей стадии.