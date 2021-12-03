В России за сутки выявили 32 930 заразившихся коронавирусом — оперштаб

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 930, до 9 736 037. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

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