В России за сутки выявили 32 930 заразившихся коронавирусом — оперштаб

В России зафиксировали 1 217 смертей из-за коронавируса за сутки — оперштаб В России вылечились после коронавируса 36 514 человек за сутки — оперштаб
2021-12-03T11:01:57+03:00
2021-12-03T11:07:27+03:00
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11:01, 03 декабря 2021
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 930, до 9 736 037. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.
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