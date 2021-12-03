В отношении Максима Марцинкевича нет ни одного доказанного обвинения в убийстве – адвокат

В отношении Максима Марцинкевича нет ни одного доказанного обвинения в убийстве. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат семьи Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик.

«Максим Марцинкевич, находясь в следственном изоляторе Красноярска, написал от 9 до 12 явок с повинной в совершении различных преступлений, начиная от терроризма, взрывов, кончая убийствами. Следствие посчитало три эпизода из этих явок доказанными. То, что его пытали в Красноярске и именно пытками вынудили написать эти явки с повинной, мы не сомневаемся, есть данные независимой медицинской экспертизы, многочисленные повреждения на теле. Самое страшное доказательство, что у него изо рта в ходе судебно-медицинской перспективы была найдена записка, где написано, что он все признания сделал под давлением. Ни одного обвинения доказанного в совершении убийства у Максима Марцинкевича нет. Это совершенно точно», — сказал он.

Адвокат отметил, что отец М.Марцинкевича отказался согласиться с прекращением уголовного дела против его сына по нереабилитирующим основаниям.

«Отцу было предложено согласиться с тем, что дело будет прекращено, но по факту юридически констатировано, что его сын действительно причастен к совершению этих убийств. Он отказался это сделать. Конечно же, отец Максима считает, что это самооговор, он настаивает на том, чтобы следствие продолжалось дальше», — подчеркнул он.

По словам адвоката, на данный момент не установлены личность убитых, по версии следствия, М.Марцинкевичем, а также конкретные обстоятельства предполагаемого преступления.

А. Михальчик также добавил, что обстоятельства смерти Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО до сих пор не расследованы.

«Мы добились того, что постановление об отказе возбуждения уголовного дела было признанно судом незаконным. Суд сказал, что следствие недоработало, и необходимо проверить еще большой объем данных, чтобы убедиться, что это было не самоубийство. С этого момента дело потерялось. Нам пишут, что дело в прокуратуре, прокуратура пишет, что в следствие, суд пишет, что еще где-то. У меня такое ощущение, что Челябинск ждал пока отец согласить с прекращением дела и можно будет списать в архив. Дичь какая-то происходит», — сказал он.

Следственный комитет посмертно предъявил обвинения в трех убийствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, известному как «Тесак». М.Марцинкевича нашли мертвым в сентябре 2020 года в челябинском СИЗО. На его теле, по утверждению родственников, были обнаружили следы пыток. В Следственном комитете сообщили, что перед смертью М.Марцинкевич, осужденный за серию преступлений, признался в причастности к двум убийствам. Согласно версии следствия, Максим Марцинкевич покончил с собой.