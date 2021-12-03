Новогодние утренники в московских школах и детских садах пройдут без родителей

Это сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования. По словам чиновников, необходимо обеспечить безопасность в условиях распространения коронавируса.
2021-12-03T10:35:46+03:00
2021-12-03T11:11:09+03:00
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10:35, 03 декабря 2021
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