Власти Оклахомы подали в суд на федеральные власти за принуждение военнослужащих Нацгвардии к вакцинации

Власти Оклахомы подали в суд на федеральные власти за принуждение военнослужащих Национальной гвардии к вакцинации от коронавируса. Ответчики – президент США Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин, сообщает газета Hill.
2021-12-03T10:33:36+03:00
2021-12-03T11:11:31+03:00
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10:33, 03 декабря 2021
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