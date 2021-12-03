Более сотни россиян, оставшихся в Южно-Африканской республике, сегодня вылетят в Москву через Эфиопию

С территории ЮАР, авиасообщение с которой из-за омикрона приостановили десятки стран мира, граждан России вывезут чартерными рейсами. Самолеты отправятся в столицу Эфиопии из южноафриканских городов Кейптаун и Йоханнесбург, сообщает агентство «РИА Новости». Уже дальше пассажиры улетят прямо в Москву специальным вывозным коммерческим рейсом авиакомпании Ethiopian Airlines. Для того, чтобы россияне смогли попасть на борт, дипломатам пришлось просить перевозчика поменять лайнеры на более вместительные. На ближайшие рейсы авиакомпании, как утверждает российское посольство в Эфиопии, уже выкуплены почти все билеты. В МИД России сообщили, что дипломатическая миссия оказывает помощь всем гражданам страны, которые не могут самостоятельно выбраться из ЮАР.

Тем временем единичные случаи заражения новым штаммом обнаружены и в ряде европейских стран, но авиасообщение с ними Россия пока не приостановила.