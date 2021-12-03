Z Архив новостей новости
5 4 6 272
10:32, 03 декабря 2021

Более сотни россиян, оставшихся в Южно-Африканской республике, сегодня вылетят в Москву через Эфиопию

С территории ЮАР, авиасообщение с которой из-за омикрона приостановили десятки стран мира, граждан России вывезут чартерными рейсами. Самолеты отправятся в столицу Эфиопии из южноафриканских городов Кейптаун и Йоханнесбург, сообщает агентство «РИА Новости». Уже дальше пассажиры улетят прямо в Москву специальным вывозным коммерческим рейсом авиакомпании Ethiopian Airlines. Для того, чтобы россияне смогли попасть на борт, дипломатам пришлось просить перевозчика поменять лайнеры на более вместительные. На ближайшие рейсы авиакомпании, как утверждает российское посольство в Эфиопии, уже выкуплены почти все билеты. В МИД России сообщили, что дипломатическая миссия оказывает помощь всем гражданам страны, которые не могут самостоятельно выбраться из ЮАР.

Тем временем единичные случаи заражения новым штаммом обнаружены и в ряде европейских стран, но авиасообщение с ними Россия пока не приостановила.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 272 6 22463 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 175 6 15867 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 50 6 5308 02.12
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 97 6 13285 30.11
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 115 6 30954 26.11
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Седьмое чувство Все чаще читаешь в блогах, письмах или студенческих сочинениях: это вообще надолго? Не может же быть, что навсегда. Вот это безвременье, и кругом враги, и абсурд, и жестокость, и глупость – это же не может быть лицом России?..

5 102 6 18167 07:13
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 140 6 25569 30.11
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 16703 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 166 6 31379 30.11
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Госпереворот в «95-м квартале» Миллиард долларов? Не много ли для свержения Зеленского? Если говорим про Зеленского, то тут цены явно завышены…

5 169 6 77104 26.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Демонстрация слабости Учитывая контекст, в котором сделано заявление Столтенберга (сосредоточение российских войск у границ Украины, о котором пишет западная пресса) можно было бы сказать, что это «потворство агрессии» или «развязывание рук»...

5 180 6 39291 02.12
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Новая эра Это не про очередную историю #metoo. Впервые большая спортивная лига говорит китайским товарищам — есть более важные для нас рынки, чем ваш, есть более важные для нас вещи, чем интересы вашего политического руководства…

5 138 6 34766 02.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

«Ответственная бюд­жетная политика» Инфляция в России имеет да­леко не только монетарную природу, и бороться с ней правильнее не повышением про­центной ставки и ответственной бюджетной политикой, а нара­щиванием конкуренции, нормальной работой ФАС…

5 28 6 7783 02.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 288 6 79974 29.11
Интервью Персонально ваш

Леонид Радзиховский гость: Леонид Радзиховский журналист

На кой ляд Путину это делать, что он там забыл? Какая цель такой войны? Все-таки у всякой войны есть цель. В чем цель? Захватить Украины до Львова? И что с ней делать? Всю оставшуюся жизнь с ней бороться?..

5 91 6 42071 26.11
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 70 6 20378 01.12

Популярное за неделю

Новости

Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии…

5 0 6 25954
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 37 6 69412 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 6847 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 288 6 125516 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 42 6 101851 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9341666
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5100588

Сегодня в эфире