Московские полицейские задержали 11 дворников после драки во дворе на улице Машкова

Все задержанные – мигранты из Киргизии и Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, одна бригада убирала снег во дворе дома, а другая чистила крышу. Конфликт начался после того, как снег, сброшенный с крыши, упал на очищенную часть двора. Во время драки пострадали три человека. На задержанных составили протокол за мелкое хулиганство.
2021-12-03T10:31:44+03:00
2021-12-03T11:12:17+03:00
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10:31, 03 декабря 2021
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