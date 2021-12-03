Московские полицейские задержали 11 дворников после драки во дворе на улице Машкова

Все задержанные – мигранты из Киргизии и Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, одна бригада убирала снег во дворе дома, а другая чистила крышу. Конфликт начался после того, как снег, сброшенный с крыши, упал на очищенную часть двора. Во время драки пострадали три человека. На задержанных составили протокол за мелкое хулиганство.