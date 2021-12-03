За прошедшие сутки спасатели подняли на поверхность тела 11-ти погибших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Под землей остаются еще 29 тел, сообщили местные власти. Спустя девять дней после аварии в Кузбассе проходят траурные мероприятия. После взрыва следствие предъявило обвинение задержанным руководителям предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора. Сегодня адвокаты всех фигурантов обжаловали арест.