Международная космическая станция скорректирует траекторию полёта из-за пролетающих рядом обломков ракеты

Манёвр уклонения МКС от фрагментов американской ракеты запланирован на 10:58 утра сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Обломки космического аппарата пролетят на расстоянии чуть более 5 километров от станции. В госкорпорации добавили, что специалисты ситуацию контролируют. Потенциальная угроза исходит от ракеты-носителя Pegasus, которая была запущена в мае 1994 года с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии.

В ноябре Международная космическая станция уже трижды сближалась с космическим мусором. В начале прошлого месяца рядом с МКС пролетал фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C. Столкновения удалось избежать благодаря увеличению высоты полёта станции. Несколько дней спустя экипажу МКС пришлось на время спрятаться в пристыкованных к станции кораблях после информации о приближающихся обломках, источником которых стал спутник «Целина-Д», сбитый Россией в ходе испытаний противоспутникового оружия. В середине прошлой недели рядом с МКС пролетел фрагмент ракеты Falcon 9, однако он не создал помех для работы космической станции.

Опасной зоной сближения космического мусора с МКС считается расстояние в 3 километра.