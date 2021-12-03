Футбольные болельщики пообещали покинуть трибуны на ближайших матчах российской премьер-лиги в знак протеста из-за инцидента во время матча ЦСКА – Зенит.

Протест уже официально поддержали фанаты футбольных команд ЦСКА, «Спартак», «Самара», «Ростов», «Крылья советов» и «Рубин*». Главным лозунгом протестующих стала фраза «Фанат – не преступник!». По признанию болельщиков, акция направлена уже не только в поддержку единомышленников. Покидая стадионы, поклонники футбола выступают против произвола силовиков. Протест спровоцировали недавние массовые задержания после матча между московским ЦСКА и питерским «Зенитом». Тогда на трибуне фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу, что запрещено законом. Полицейские задержали не менее 400 человек. Среди них оказались 12 детей. Руководство российской премьер-лиги раскритиковало силовиков, которые, по его словам, поставили под угрозу здоровье людей. Объединение фанатов ЦСКА назвало действия полицейских «беспределом». В пресс-службе красно-синих осудили фанатов, которые зажгли пиротехнику на стадионе, и пообещали помочь тем болельщикам, кто не был причастен к произошедшему.

Суд запретил около 30-ти фанатам после инцидента на матче ЦСКА – Зенит посещать футбольные соревнования на протяжении 2-х лет.

* Михаил Рубин - физлицо, признанное иностранным агентом.