Следственный комитет посмертно обвинил в трех убийствах националиста Максима Марцинкевича

Адвокат Алексей Михальчик рассказал в эфире телеканала «РЕН», что уголовное дело возбуждено по явкам с повинной.

Михальчик добавил, что родственники и адвокаты будут доказывать непричастность Марцинкевича к этим преступлениям. Около года назад Максима Марцинкевича, осужденного на десять лет колонии, нашли мертвым в челябинском СИЗО. Семья утверждает, что на теле были следы пыток. Следственный комитет настаивает на версии самоубийства.