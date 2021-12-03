СК посмертно предъявил обвинения в трех убийствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, известному как «Тесак»

Следственный комитет посмертно предъявил обвинения в трех убийствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, известному как «Тесак». Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца обвиняемого.

Марцинкевича нашли мертвым в сентябре 2020-го года в челябинском СИЗО. Родственники утверждали, что на теле были следы пыток. В Следственном комитете сообщили, что перед смертью Марцинкевич, осужденный за серию преступлений, признался в причастности к двум убийствам. Следователи настаивали на том, что «Тесак» покончил с собой.