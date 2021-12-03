Новогодние гуляния в Москве пройдут с ограничениями

В центре города массовых мероприятий не планируется, но в других районах откроют около двадцати новогодних площадок и катки, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в мэрии. Собеседники издания добавили, что власти пока не планируют вводить QR-коды в ресторанах, впрочем, все будет зависеть от уровня заболеваемости.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что пока можно говорить о некой стабилизации.

В прошлом году из-за пандемии московские власти отменили традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали. Московские кафе и рестораны были закрыты на новогоднюю ночь.