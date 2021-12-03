Росстат зафиксировал рост продаж предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования – часов, мобильных телефонов, ювелирных изделий и автомобилей. При этом на товарах повседневного спроса россияне экономят, выбирая более дешевые аналоги.
2021-12-03T09:33:14+03:00
2021-12-03T09:54:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2945700-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3576168.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 03 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии…