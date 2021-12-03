Росстат зафиксировал рост продаж предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования – часов, мобильных телефонов, ювелирных изделий и автомобилей. При этом на товарах повседневного спроса россияне экономят, выбирая более дешевые аналоги.