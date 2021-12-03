Z Архив новостей новости
5 23 6 1417
09:32, 03 декабря 2021

Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки публикаций «архива Пандоры»

Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки на основании публикаций об офшорах из так называемого «архива Пандоры», назвав информацию «неструктурированными и отрывочными данными». Это следует из ответа управления на запросы «Новой газеты». Запрос касался депутатов Госдумы Виктора Аникеева, Отари Аршбы, Владислава Резника, Андрея Скотча и Алексея Чепы, а также действующего сенатора Олега Ткача и его бывшего коллеги, аудитора Счетной палаты Сергея Мамедова. Эти депутаты и сенаторы, а также их родственники фигурировали в документах как владельцы офшорных компаний.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 277 6 22366 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 175 6 15777 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 97 6 13245 30.11
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 115 6 30815 26.11
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Седьмое чувство Все чаще читаешь в блогах, письмах или студенческих сочинениях: это вообще надолго? Не может же быть, что навсегда. Вот это безвременье, и кругом враги, и абсурд, и жестокость, и глупость – это же не может быть лицом России?..

5 50 6 7304 07:13
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 139 6 25533 30.11
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 166 6 31362 30.11
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 89 6 16670 01.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Демонстрация слабости Учитывая контекст, в котором сделано заявление Столтенберга (сосредоточение российских войск у границ Украины, о котором пишет западная пресса) можно было бы сказать, что это «потворство агрессии» или «развязывание рук»...

5 192 6 37608 02.12
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Госпереворот в «95-м квартале» Миллиард долларов? Не много ли для свержения Зеленского? Если говорим про Зеленского, то тут цены явно завышены…

5 169 6 77088 26.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Новая эра Это не про очередную историю #metoo. Впервые большая спортивная лига говорит китайским товарищам — есть более важные для нас рынки, чем ваш, есть более важные для нас вещи, чем интересы вашего политического руководства…

5 141 6 33639 02.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 288 6 79944 29.11
Интервью Персонально ваш

Леонид Радзиховский гость: Леонид Радзиховский журналист

На кой ляд Путину это делать, что он там забыл? Какая цель такой войны? Все-таки у всякой войны есть цель. В чем цель? Захватить Украины до Львова? И что с ней делать? Всю оставшуюся жизнь с ней бороться?..

5 91 6 42050 26.11
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

«Ответственная бюд­жетная политика» Инфляция в России имеет да­леко не только монетарную природу, и бороться с ней правильнее не повышением про­центной ставки и ответственной бюджетной политикой, а нара­щиванием конкуренции, нормальной работой ФАС…

5 27 6 7614 02.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 66 6 19616 01.12
Блоги

Александр Соловьёв врач, эксперт лабораторной диагностики

COVID-19. «Запустят» ли дети новую 5-ю волну? После осенних каникул и частичного дистанта в большинстве регионов, школьники уже вторую неделю учатся очно. И это сразу же отразилось на заболеваемости детей ОРВИ и ковидом…

5 62 6 19000 01.12

Популярное за неделю

Новости

Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии…

5 1 6 20196
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 37 6 69239 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 6820 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 299 6 121831 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 42 6 101787 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9341634
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5100453

Сегодня в эфире