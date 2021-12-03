Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки публикаций «архива Пандоры»

Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки на основании публикаций об офшорах из так называемого «архива Пандоры», назвав информацию «неструктурированными и отрывочными данными». Это следует из ответа управления на запросы «Новой газеты». Запрос касался депутатов Госдумы Виктора Аникеева, Отари Аршбы, Владислава Резника, Андрея Скотча и Алексея Чепы, а также действующего сенатора Олега Ткача и его бывшего коллеги, аудитора Счетной палаты Сергея Мамедова. Эти депутаты и сенаторы, а также их родственники фигурировали в документах как владельцы офшорных компаний.