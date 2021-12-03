В «Единой России» разработали рекомендации для своих депутатов о том, как спорить с противниками вакцинации

Об этом сообщает газета РБК.

В методичке тезисно указаны ответы на часто задаваемые вопросы. Так, на заявления о создании цифрового концлагеря с помощью QR-кодов, которые разделяют людей на привитых и непривитых, предлагается возразить примером о наличии у людей ИНН, СНИЛС и индивидуального номера паспорта. Во время дискуссии об эффективности вакцины рекомендуется сначала уточнить, есть ли у человека медицинское образование, а после этого напомнить, что разработчики препарата, врачи в таком случае являются садистами и мазохистами, так как первыми привили себя и своих родственников. Если собеседник утверждает, что с помощью вакцины людей чипируют, то, согласно методичке, нужно задать вопрос: «Кому лично вы нужны?»

Подлинность рекомендаций газете РБК косвенно подтвердили в пресс-службе «Единой России». Там подчеркнули, что регулярно готовят для своих представителей справочные материалы по актуальным вопросам.

Методичку думским депутатам-единороссам разослали накануне региональной недели, которая предполагает работу с избирателями в субъектах.