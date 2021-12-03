Конгрессу США удалось принять закон о временном финансировании бюджета и избежать остановки работы правительства — дедлайн наступал сегодня в полночь. Камнем преткновения стал вопрос о финансировании требования Администрации Джо Байдена об обязательной вакцинации американских работников, включая частный сектор.

В Палате Представителей к демократам на голосовании присоединился всего один республиканец, но даже и без него было достаточно простого большинства, которое имеется у Демпартии. В Сенате для принятия бюджета о финансировании правительства требовалось 60 голосов из ста, и к 50-ти демократам присоединились 19 республиканцев. Договориться удалось в последний момент, и еще утром в четверг было неясно, чем все закончится — причиной разногласий стала небольшая группа сенаторов-республиканцев, возражавших против введённого президентом Джо Байденом мандата на вакцинацию. Чтобы выйти из тупика, лидеры республиканской и демократической партий договорились провести отдельно голосование по финансированию работы правительства и отдельно — по поправке группы республиканцев о запрете использования федерального финансирования для выполнения требования обязательного вакцинирования для федеральных госслужащих, военных, и сотрудников частных бизнесов со штатом более ста человек. Поправка в итоге провалилась 48 на 50, а закон о финансировании правительства до 18 февраля был принят и отправлен на подписание президенту Байдену.

На следующей неделе республиканцы намерены использовать еще один шанс отменить вакцинацию, введенную администрацией Джо Байдена — на голосование будет вынесен законопроект об отмене мандата, для которого будет достаточно простого большинства голосов.