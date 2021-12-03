ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину «Спутник» из-за бюрократических проволочек — Кирилл Дмитриев

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не признала российскую вакцину «Спутник» из-за бюрократических проволочек, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В интервью газете Nacion Дмитриев напомнил, что использование российской вакцины одобрила 71 страна. Он выразил надежду, что ВОЗ в ближайшее время сделает то же самое.

Летом эксперты ВОЗ выявили нарушения на предприятии «Фармстандарт» в Уфе, где производится «Спутник». После этого процедура регистрации «Спутника» была приостановлена. Оа возобновилась в октябре. Российские власти рассчитывали на одобрение вакцины до конца этого года.