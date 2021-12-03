Траурные мероприятия проходит сегодня в Кузбассе спустя девять дней после аварии на шахте «Листвяжная»

В результате взрыва метана погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Большая часть погибших до сих остается под землей.

После взрыва на шахте следователи предъявил обвинения нескольким руководителям предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора. «Листвяжная» принадлежит компании «СДС-Уголь».

Президент России Владимир Путин ранее предупредил владельца шахты Михаила Федяева, что правоохранительные органы подойдут к расследованию ЧП со всей серьёзностью.

Руководитель холдинга «СДС» Михаил Федяев и гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявили, что готовы понести ответственность за взрыв на «Листвяжной», передает агентство «Интерфакс». При этом Федяев подчеркнул, что холдинг не экономил на средствах безопасности и защиты. На шахте было современное оборудование, но, цитируем, «все это перечеркнул человеческий фактор».

Ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности и условий труда может быть существенно усилена, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.