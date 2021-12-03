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08:37, 03 декабря 2021

В Берлине состоялась торжественная церемония проводов Ангелы Меркель

фото: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС
фото: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

Канцлер произнесла короткую речь, после чего военный оркестр сыграл несколько песен, которые выбрала сама Меркель. В частности, это композиция Нины Хаген, которую называют матерью немецкого панка. Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии в течение шестнадцати лет. Официально она покинет эту должность 8-го декабря. 


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